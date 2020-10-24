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На Киевщине разоблачили организатора сети подкупа избирателей, фото: «Ракурс»
500 грн за «правильное» голосование предлагали на Киевщине — МВД (ФОТО)https://racurs.ua/n145528-500-grn-za-pravilnoe-golosovanie-predlagali-na-kievschine-mvd-foto.htmlРакурс
Сеть подкупа избирателей организовал житель города Борисполя Киевской области.
27-летнего мужчину задержали, решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателя). Теперь мужчине грозит тюремное заключение сроком до семи лет, сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что он к этой противоправной деятельности привлек также других лиц, помогающих получать персональные данные местных жителей, которые за денежное вознаграждение в 500 грн пообещали проголосовать за определенного кандидата.
Круг причастных лиц устанавливается.
По месту жительства мужчины и в автомобиле, которым он пользуется, были проведены обыски, в ходе которых правоохранители, в частности, изъяли:
- деньги;
- инструкции для голосования;
- заметки и блокноты с фамилиями лиц, которые должны были проголосовать за одного из кандидатов;
- открытки политической партии.
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
Напомним, полиция открыла уже более 620 уголовных дел, связанных с местными выборами.
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