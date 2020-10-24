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Ракурс
На Киевщине разоблачили организатора сети подкупа избирателей, фото: «Ракурс»

500 грн за «правильное» голосование предлагали на Киевщине — МВД (ФОТО)

24 окт 2020, 18:32
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Сеть подкупа избирателей организовал житель города Борисполя Киевской области.

27-летнего мужчину задержали, решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателя). Теперь мужчине грозит тюремное заключение сроком до семи лет, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что он к этой противоправной деятельности привлек также других лиц, помогающих получать персональные данные местных жителей, которые за денежное вознаграждение в 500 грн пообещали проголосовать за определенного кандидата.

Круг причастных лиц устанавливается.

По месту жительства мужчины и в автомобиле, которым он пользуется, были проведены обыски, в ходе которых правоохранители, в частности, изъяли:

  • деньги;
  • инструкции для голосования;
  • заметки и блокноты с фамилиями лиц, которые должны были проголосовать за одного из кандидатов;
  • открытки политической партии.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

На Киевщине разоблачили организатора сети подкупа избирателей, фото: МВД


На Киевщине разоблачили организатора сети подкупа избирателей, фото: МВД

Напомним, полиция открыла уже более 620 уголовных дел, связанных с местными выборами.

Источник: Ракурс


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