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Ракурс
На Київщині викрили організатора мережі підкупу виборців, фото: «Ракурс»

500 грн за «правильне» голосування пропонували на Київщині — МВС (ФОТО)

24 жов 2020, 18:32
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Мережу підкупу виборців організував житель міста Борисполя Київської області.

27-річного чоловіка затримали, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу (підкуп виборця). Тепер чоловікові загрожує тюремне ув’язнення строком до семи років, повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що він до цієї протиправної діяльності залучив також інших осіб, котрі допомагали отримувати персональні дані місцевих жителів, котрі за грошову винагороду в 500 грн пообіцяли проголосувати за певного кандидата.

Коло причетних осіб встановлюється.

За місцем проживання чоловіка та в автомобілі, яким він користується, були проведені обшуки, в ході яких правоохоронці, зокрема, вилучили:

  • гроші;
  • інструкції для голосування;
  • нотатки та блокноти з прізвищами осіб, які мали проголосувати за одного з кандидатів;
  • листівки політичної партії.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

На Київщині викрили організатора мережі підкупу виборців, фото: «Ракурс»


На Київщині викрили організатора мережі підкупу виборців, фото: «Ракурс»

Нагадаємо, поліція відкрила вже понад 620 кримінальних справ, пов’язаних із місцевими виборами.

Джерело: Ракурс


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