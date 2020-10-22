Премію Сахарова присудили лідерам білоруської опозиції

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n145449-premiu-saharova-prysudyly-lideram-biloruskoyi-opozyciyi.html

Ракурс

Премії імені Андрія Сахарова 2020 року удостоїлася білоруська опозиція.

Європейський парламент нагородив премією Сахарова білоруську опозицію, представлену її Координаційною радою. Нагороду отримають лідер опозиції та колишній кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська. Також її отримають опозиційні діячі Марія Колесникова, Вероніка Цепкало, Ольга Кавалкова та Сергій Дилевський, нобелівський лауреат Світлана Олексієвич, ув’язнений чоловік Тихановської Сергій Тихановський, засновник телеграм-каналу NEXTA Степан Путило, Олесь Бєляцький із правозахисної організації «Весна» та політв’язень Микола Статкевич, який був кандидатом у президенти на виборах 2010 року. Про це 22 жовтня повідомляє «Радіо свобода».

Зазначається, що нагороду вручатимуть 19 грудня в Європарламенті в Страсбурзі чи Брюсселі. Точна локація через пандемію коронавірусу поки невідома.

Кандидатами на присудження премії Сахарова також була група екологічних активістів із Гондурасу та архієпископ іракського міста Мосул Наджеб Майкл.

Як відомо, білоруська асоціація журналістів та колишній кандидат у президенти Білорусі Олександр Мілінкевич були нагороджені премією Сахарова у 2004 та 2006 роках відповідно.

Нагадаємо, у 2019 році премію імені академіка Сахарова отримав український режисер Олег Сенцов. Премію українцеві вручили 26 листопада в залі засідань Європейського парламенту. Цією премією колишнього політв’язня нагородили ще у 2018 році, але тоді Росія утримувала його в ув’язненні і нагороду отримали його сестра Наталя Каплан та адвокат Дмитро Дінзе.