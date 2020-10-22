Премию Сахарова присудили лидерам белорусской оппозиции

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Фото: ТСН

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Премии имени Андрея Сахарова в 2020 году удостоилась белорусская оппозиция.

Европейский парламент наградил премией Сахарова белорусскую оппозицию, представленную ее Координационным советом. Награду получат лидер оппозиции и бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Также ее получат оппозиционные деятели Мария Колесникова, Вероника Цепкало, Ольга Кавалкова и Сергей Дилевский, нобелевский лауреат Светлана Олексиевич, заключенный муж Тихановской Сергей Тихановский, основатель телеграм-канала NEXTA Степан Путило, Олесь Беляцкий из правозащитной организации «Весна» и политзаключенный Николай Статкевич, который был кандидатом в президенты на выборах 2010 года. Об этом 22 октября сообщает «Радіо свобода».

Отмечается, что награду будут вручать 19 декабря в Европарламенте в Страсбурге или Брюсселе. Точная локация из-за пандемии коронавируса пока неизвестна.

Кандидатами на присуждение премии Сахарова также была группа экологических активистов из Гондураса и архиепископ иракского города Мосул Наджеб Майкл.

Как известно, белорусская ассоциация журналистов и бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич были награждены премией Сахарова в 2004 и 2006 годах соответственно.

Напомним, в 2019 году премию имени академика Сахарова получил украинский режиссер Олег Сенцов. Премию украинцу вручили 26 ноября в зале заседаний Европейского парламента. Этой премией бывшего политзаключенного наградили еще в 2018 году, но тогда Россия удерживала его в заключении и награду получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.