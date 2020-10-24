Покинуть Беларусь или запастись трехдневным запасом еды рекомендует посольство США согражданам

Во время акций протеста в Беларуси, фото: «Фотографы против»

https://racurs.ua/n145530-pokinut-belarus-ili-zapastis-trehdnevnym-zapasom-edy-rekomenduet-posolstvo-ssha-sograjdanam.html

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Протесты в Беларуси продолжаются уже более двух месяцев. Завтра, 25 октября, истекает срок «народного ультиматума», выдвинутого протестующими многолетнему президенту Беларуси Александру Лукашенко. От Лукашенко требуют освободить политзаключенных, прекратить насилие на улицах и уйти в отставку.

В связи с этим посольство США в Беларуси на своем сайте опубликовало рекомендации для граждан.

Граждан США призывают рассмотреть возможность покинуть Беларусь самолетом, наземным транспортом или через пешеходные пограничные пункты пропуска.

Тем, кто остается в Беларуси, рекомендуют:

избегать массовых собраний;

всегда носить с собой документы, включая паспорт США с действующей белорусской визой или действительный безвизовый штамп;

отслеживать местные СМИ;

обеспечить себя по меньшей мере трехдневным запасом еды, воды, лекарств, наличности и других необходимых предметов для чрезвычайных ситуаций.

В посольстве США отмечают, что мирные протестные акции могут быстро перерасти в насилие. Кроме того, противостояние может привести к нарушению работы транспорта, перекрытия улиц и усиления активности милиции.

Протесты в Беларуси были спровоцированы президентскими выборами в этой стране, которые состоялись 9 августа. Митингующие считают результатат ​​выборов, победителем которых был объявлен Лукашенко, сфальсифицированными. Протестные акции сопровождаются многочисленными случаями насилия к митингующим со стороны силовиков.

Напомним, белорусской оппозиции недавно присудили премию имени Андрея Сахарова 2020 года.