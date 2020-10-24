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Ракурс
25 октября отмечают День автомобилиста и дорожника

25 октября отмечают День автомобилиста и День оперы

24 окт 2020, 20:07
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25 октября в Украине отмечают День автомобилиста и дорожника. Это профессиональный праздник, который приходится на последнее воскресенье октября. Он был введен в 1993 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука «в поддержку инициативы работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства».

Также с 2019 года на 25 октября приходится Всемирный день оперы. Цель этого праздника — напомнить людям о роли художественной выразительности и творчества.

Кроме того, 25 октября ежегодно отмечается Всемирный день макарон, введенный по инициативе Всемирного конгресса макаронных изделий, первое заседание которого состоялось 25 октября 1995 года в Италии. Целью праздника является популяризация этого продукта питания.

25 октября в церкви почитают память мучеников Прова, Тараха и Андроника. Считается, что они стали жертвами преследований христиан в Римской империи в начале IV в. н. е.


В народе в этот день было принято следить за звездами и предугадывать по них дальнейшую погоду и урожаи.

Народные приметы:

  • если звезды тусклые — следует ожидать тепла;
  • если звезды яркие — следует ожидать сильных морозов;
  • если звезды немного мерцают — в ближайшее время следует ожидать снега;
  • если видно много звезд — стоит ожидать хорошего урожая;
  • если ветер порывистый или слабый и постоянно меняет направление — хмурая погода будет еще долго сохранятся.

Источник: Ракурс


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