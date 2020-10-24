25 октября отмечают День автомобилиста и дорожника

https://racurs.ua/n145531-25-oktyabrya-otmechaut-den-avtomobilista-i-den-opery.html

Ракурс

25 октября в Украине отмечают День автомобилиста и дорожника. Это профессиональный праздник, который приходится на последнее воскресенье октября. Он был введен в 1993 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука «в поддержку инициативы работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства».

Также с 2019 года на 25 октября приходится Всемирный день оперы. Цель этого праздника — напомнить людям о роли художественной выразительности и творчества.

Кроме того, 25 октября ежегодно отмечается Всемирный день макарон, введенный по инициативе Всемирного конгресса макаронных изделий, первое заседание которого состоялось 25 октября 1995 года в Италии. Целью праздника является популяризация этого продукта питания.

25 октября в церкви почитают память мучеников Прова, Тараха и Андроника. Считается, что они стали жертвами преследований христиан в Римской империи в начале IV в. н. е.

В народе в этот день было принято следить за звездами и предугадывать по них дальнейшую погоду и урожаи.

Народные приметы: