Хабіб Нурмагомедов. Фото: essentiallysports.com

https://racurs.ua/ua/n145539-habib-peremig-djastina-geydji-ta-ogolosyv-pro-zavershennya-kariery-video-bou-ufc.html

Ракурс

Хабіб Нурмагомедов, чемпіон UFC в легкій вазі, втретє захистив свій титул.

У суботу, 24 жовтня, росіянин переміг американця Джастіна Гейджі на турнірі UFC 254, який відбувся на «Бійцівському острові» в Абу-Дабі. Бій із тимчасовим чемпіоном дивізіону тривав недовго — у другому раунді Гейджі здався після того, як Хабіб виконав силовий прийом.

Таким чином росіянин виграв свій 29 поєдинок, а американець втретє програв при 22 перемогах. Після поєдинку Хабіб Нурмагомедов оголосив, що завершує кар'єру професійного бійця.

Сьогодні я хочу сказати, що це мій останній бій. Єдине, що я хочу це перше місце незалежно від вагової категорії. Я це заслужив. 29−0, жодної поразки. Коли з UFC подзвонили з приводу бою з Джастіном, я розмовляв з матір’ю три дні. Я пообіцяв, що це буде мій останній бій. Вона не хотіла, щоб я бився без батька, — заявив Хабіб.



Нагадаємо, 18 жовтня Василь Ломаченко у поєдинку проти американця Теофімо Лопеса втратив свої пояси WBA, WBC та WBO, а його супротивник став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Українець програв за очками, оскільки три судді несподівано присудили перемогу американцю — 116:112, 119:109, 117:111.