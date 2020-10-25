Местные выборы проходят в Украине (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n145538-mestnye-vybory-prohodyat-v-ukraine-video.html

Ракурс

Местные выборы в Украине стартовали в 8.00 в воскресенье, 25 октября. Украинцы будут избирать депутатов городских, сельских и поселковых советов, а также сельских, поселковых, мэров во всех 24 областях Украины.

На местных выборах 2020 украинцев ждет несколько нововведений — изменения в правилах голосования, новая форма бюллетеней, а также карантин из-за коронавируса на избирательных участках.

Время работы избирательных участков — с 08.00 до 20.00.

Для получения бюллетеня нужно иметь при себе документ, подтверждающий личность и гражданство Украины.

Из-за эпидемии коронавируса вход на избирательный участок возможен только в маске или респираторе после температурного скрининга.

Во время голосования необходимо заполнить несколько бланков с перечнем кандидатов в местные советы (от двух до пяти в зависимости от места жительства избирателя).

Напомним, что 25 октября возле избирательных участков состоится всеукраинский опрос общественного мнения от президента Украины.

В день выборов проведут несколько экзит-полов. Результаты опросов представят канал «Украина 24» и социологическая группа «Рейтинг» после закрытия избирательных участков в 20.00.