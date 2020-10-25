Місцеві вибори в Україні .Фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n145553-14-kryminalnyh-provadjen-cherez-porushennya-na-vyborah-vidkryla-policiya-infografika.html

Ракурс

14 кримінальних проваджень через порушення в день виборів зафіксували українські правоохоронці.

Станом на 12.00 до поліції надійшло 1 тис .280 повідомлень про можливі порушення. Найбільше повідомлень зареєстрували в Києві (151), Київській (132) та Донецькій (110) областях. Про це 25 жовтня повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

У 303 випадках повідомлення стосувалися порушень ведення агітації, 50 повідомлень — через порушення таємниці голосування, 38 — порушення порядку ведення реєстрів виборців, 33 — спроба виносу бюлетеня з виборчої дільниці. Правоохоронці склали 25 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

У МВС повідомили, що двома автобусами до Києва прибули 130 мешканців Житомирської області, які були повинні проголосувати за гроші. Їм обіцяли заплатити по 1 тис. грн за «правильний» голос.

Повідомляється й про недопуск спостерігачів на дільниці, незаконну агітацію та використання партійної символіки. Виборці не дотримаються дистанції на дільницях, не завжди члени комісій носять маски.

Кореспондент «Ракурсу» поінформував, що в Святошинському районі Києва на виборчих дільницях з’явилися листівки від екс-міського голови Леоніда Черновецького. У цих листівках є заклик голосувати за одного з кандидатів.

В громадянській мережі ОПОРА повідомили про мінування виборчої дільниці в селищі Тиврів Вінницької області. Інцидент стався на ділянці № 051046, виборців та членів комісії попросили покинути приміщення. На місці події працюють правоохоронці.

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські викрили спробу підкупу виборців. На голосування за «потрібного» кандидата у трьох автобусах везли 52 осіб. За голос виборцям платили по 400 грн.