Опитуванням Зеленського супроводжується порушеннями. Фото: Ракурс

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Ракурс

Опитування президента Володимира Зеленського супроводжується порушеннями.

У Черкасах член дільничної виборчої комісії № 711040 самостійно проводила всеукраїнське опитування й роздавала виборцям бланки. Представник ДВК заявила, що ці бланки на дільниці залишили волонтери, які попросили посприяти опитуванню. Про це 25 жовтня повідомили в Комітеті виборців України.

Скарги на проведення опитування президента Володимира Зеленського почала реєструвати Національна поліція. Як повідомив під час брифінгу глава НПУ Ігор Клименко, до поліції Волинської області надійшла заява від громадян на незаконність проведення всенародного опитування, ініційованого президентом. У заяві йдеться про неправомірність дій тих, хто проводить опитування, оскільки воно містить елементи агітації.

А в Києві на Подолі перехожий перевернув одну з урн всенародного опитування та розкидав бланки. Клименко запевнив, що поліція оперативно реагуватиме на погрози волонтерам та хуліганські дії.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування президента Володимира Зеленського, яке проводиться у день місцевих виборів, не суперечить українському законодавству. Глава МВС переконує, що опитування не ідентифікує громадянина та не розкриває його персональних даних.