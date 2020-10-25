Опросом Зеленского сопровождается нарушениями. Фото: Ракурс

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Ракурс

Опрос президента Владимира Зеленского сопровождается нарушениями.

В Черкассах член участковой избирательной комиссии № 711040 самостоятельно проводила всеукраинский опрос и раздавала избирателям бланки. Представитель УИК заявила, что эти бланки на участке оставили волонтеры, которые попросили посодействовать опросу. Об этом 25 октября сообщили в Комитете избирателей Украины.

Жалобы на проведение опроса президента Владимира Зеленского начала регистрировать Национальная полиция. Как сообщил во время брифинга глава НПУ Игорь Клименко, в полицию Волынской области поступило заявление от граждан на незаконность проведения всенародного опроса, инициированного президентом. В заявлении говорится о неправомерности действий тех, кто проводит опрос, поскольку он содержит элементы агитации.

А в Киеве на Подоле прохожий перевернул одну из урн всенародного опроса и разбросал бланки. Клименко заверил, что полиция будет оперативно реагировать на угрозы волонтерам и хулиганские действия.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опрос президента Владимира Зеленского, который проводится в день местных выборов, не противоречит украинскому законодательству. Глава МВД утверждает, что опрос не идентифицирует гражданина и не раскрывает его персональных данных.