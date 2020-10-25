Аваков заявил о законности опроса Зеленскогоhttps://racurs.ua/n145550-avakov-zayavil-o-zakonnosti-oprosa-zelenskogo.htmlРакурс
Арсен Аваков, глава Министерства внутренних дел, встал на защиту всенародного опроса, который инициировал президент Владимир Зеленский.
Глава МВД заявил, что никакие опросы, проводимые за пределами избирательного участка после голосования, в частности экзит-полы, не противоречат действующему украинскому законодательству. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба МВД.
По словам министра, опрос вне избирательных участков не идентифицирует гражданина и не раскрывает персональных данных. Аваков подчеркнул, что этот опрос не обязателен, поэтому украинцы могут сами выбирать, принимать ли им в этом участие.
Глава министерства добавил, что существует определенный порядок проведения опроса — интервьюеры должны работать вне избирательных участков и ни за кого не агитировать. Также они должны опрашивать избирателей после того, как те проголосуют на участках.
Напомним, эксперты гражданской сети ОПОРА заявили, что законных оснований для проведения опроса президента в помещении для голосования нет. А в Комитете избирателей Украины отметили, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом.