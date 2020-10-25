Аваков заявил, что опрос Зеленского законный. Фото: ua.news

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Арсен Аваков, глава Министерства внутренних дел, встал на защиту всенародного опроса, который инициировал президент Владимир Зеленский.

Глава МВД заявил, что никакие опросы, проводимые за пределами избирательного участка после голосования, в частности экзит-полы, не противоречат действующему украинскому законодательству. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра, опрос вне избирательных участков не идентифицирует гражданина и не раскрывает персональных данных. Аваков подчеркнул, что этот опрос не обязателен, поэтому украинцы могут сами выбирать, принимать ли им в этом участие.

Глава министерства добавил, что существует определенный порядок проведения опроса — интервьюеры должны работать вне избирательных участков и ни за кого не агитировать. Также они должны опрашивать избирателей после того, как те проголосуют на участках.

Напомним, эксперты гражданской сети ОПОРА заявили, что законных оснований для проведения опроса президента в помещении для голосования нет. А в Комитете избирателей Украины отметили, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом.