Разумков уверен, что второй тур выборов состоится. Фото: ВРУ

https://racurs.ua/n145549-vtoroy-tur-mestnyh-vyborov-v-ukraine-budet-razumkov.html

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Второй тур местных выборов в Украине состоится.

Оснований и возможностей приостановить избирательный процесс в Верховной Раде не видят. Из украинского парламента уже отозвали проект постановления об отмене второго тура. Об этом 25 октября на брифинге после голосования заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Второй тур выборов конечно будет, — заверил председатель ВРУ.



Автором документа выступила нардеп от «Слуги народа» Татьяна Грищенко. Парламентарий утверждала, что второй тур необходимо отменить из-за пандемии коронавируса, поскольку в Украине значительно чаще стали болеть люди.

Напомним, в политической партии «Слуга народа» открестились от инициативы Грищенко, заявив, что это лишь личное мнение отдельного депутата, которое не совпадает с позицией партии.