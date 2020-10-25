Разумков упевнений, що другий тур виборів відбудеться. Фото: ВРУ

https://racurs.ua/ua/n145549-drugyy-tur-miscevyh-vyboriv-v-ukrayini-bude-razumkov.html

Ракурс

Другий тур місцевих виборів в Україні відбудеться.

Підстав та можливостей призупинити виборчий процес у Верховній Раді не бачать. З українського парламенту вже відкликали проект постанови про скасування другого туру. Про це 25 жовтня на брифінгу після голосування заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Другий тур виборів звичайно буде, — запевнив голова ВРУ.



Як відомо, напередодні у Верховній Раді зареєстрували проект постанови, яким пропонується скасувати другий тур. Автором документу виступила нардеп від «Слуги народу» Тетяна Грищенко. Парламентар стверджувала, що другий тур необхідно скасувати через пандемію коронавірус, оскільки в Україні значно частіше стали хворіти люди.

Нагадаємо, у політичній партії «Слуга народу» відхрестилися від ініціативи Грищенко, заявивши, що це лише особиста думка окремого депутата, яка не збігається з позицією партії.