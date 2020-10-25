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Ракурс
Зеленський проголосував на місцевих виборах. Фото: Офіс президента

Місцеві вибори — як голосували Зеленський, Шмигаль та Разумков (ФОТО, ВІДЕО)

25 жов 2020, 11:30
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Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою 25 жовтня проголосували на місцевих виборах.

Глава держави та перша леді прийшли на дільницю у захисних масках. Отримавши бюлетені, вони швидко проголосували й покинули територію дільниці. На вулиці Зеленський із дружиною взяли участь у всенародному опитуванні президента. Український лідер поставив «плюс» навпроти всіх п’яти питань. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зеленський проголосував на місцевих виборах. Фото: Офіс президента

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль голосував на місцевих виборах у Львові. Разом з ним на виборчу дільницю прийшли дружина та донька. Після волевиявлення глава уряду зізнався журналістам, що зараз немає можливості запровадити тотальний карантин в Україні.

Шмигаль проголосував на місцевих виборах. Фото: Фейсбук Шмигаля

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков взяв участь у голосуванні в Києві. При цьому голова парламенту взяв участь в опитуванні Зеленського. Разумков заявив, що у нього не вистачає часу.


Разумков проголосував на місцевих виборах. Фото: прес-служба ВРУ

Нагадаємо, в Україні тривають місцеві вибори — у 24 областях громадяни обирають не лише нових міських голів та голів сільських і селищних рад, але й вперше голосують в об'єднаних територіальних громадах за оновленим виборчим законодавством.

Джерело: Ракурс


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