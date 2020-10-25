Зеленский проголосовал на местных выборах. Фото: Офис президента

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Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 25 октября проголосовали на местных выборах.

Глава государства и первая леди пришли на участок в масках. Получив бюллетени, они быстро проголосовали и покинули территорию участка. На улице Зеленский с женой приняли участие во всенародном опросе президента. Украинский лидер поставил «плюс» напротив всех пяти вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль голосовал на местных выборах во Львове. Вместе с ним на избирательный участок пришли жена и дочь. После волеизъявления глава правительства признался журналистам, что сейчас нет возможности ввести тотальный карантин в Украине.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков принял участие в голосовании в Киеве. При этом председатель парламента не принял участие в опросе Зеленского. Разумков заявил, что у него не хватает времени.

Напомним, в Украине проходят местные выборы — в 24 областях граждане выбирают не только новых городских голов и председателей сельских и поселковых советов, но и впервые голосуют в объединенных территориальных общинах по обновленным избирательным законодательством.