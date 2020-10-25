Аваков заявив, що опитування Зеленського законне. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n145550-avakov-zayavyv-pro-zakonnist-opytuvannya-zelenskogo.html

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Арсен Аваков, глава Міністерства внутрішніх справ, став на захист всенародного опитування, яке ініціював президент Володимир Зеленський.

Очільник МВС заявив, що жодні опитування, що проводяться за межами виборчої дільниці після голосування, зокрема екзит-поли, не суперечать чинному українському законодавству. Про це 25 жовтня повідомляє прес-служба МВС.

За словами міністра, опитування поза виборчою дільницею не ідентифікує громадянина та не розкриває персональних даних. Аваков наголосив, що це опитування не обов’язкове, тому українці можуть самі обирати, чи брати їм у цьому участь.

Глава міністерства додав, що існує певний порядок проведення опитування — інтерв’юери повинні працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати. Також вони повинні опитувати виборців після того, як ті проголосують на дільницях.

Нагадаємо, експерти громадянської мережі ОПОРА заявили, що законних підстав для проведення опитування президента в приміщенні для голосування немає. А в Комітеті виборців України наголосили, що процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом.