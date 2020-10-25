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Ракурс
У Житомирі кабінки для голосування виготовили із драбин, ширми, столів і крісел, фото — ОПОРА

У Житомирі кабінки для голосування виготовили із драбин, ширми, столів і крісел (ФОТО)

25 жов 2020, 12:46
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Місцеві вибори 2020 починають дивувати. У Житомирі так підготувалися до голосування, що мусили майструвати кабінки для виборців із підручних матеріалів.

На одній з дільниць зробили кабінку для голосування із двох драбин, на іншій у вигляді ширми з лялькового театру. Були й трагікомічні варіанти зі складених тенісних столів та меблів.

У Житомирі кабінки для голосування виготовили із драбин, ширми, столів і крісел, фото — ОПОРА

У Житомирі кабінки для голосування виготовили із драбин, ширми, столів і крісел, фото — ОПОРА

На деяких ділянках ОПОРА не виявила кабінок. Голова житомирської ТВК Оксана Плис розповіла, що виконавець робіт не встиг виготовити і поставити вчасно кабінки.

Тому організатори голосування виходили з положення, як могли. Зазвичай робили імітацію кабінки.

У Житомирі кабінки для голосування виготовили із драбин, ширми, столів і крісел, фото — ОПОРА

У Житомирі кабінки для голосування виготовили із драбин, ширми, столів і крісел, фото — ОПОРА

У Житомирі кабінки для голосування виготовили із драбин, ширми, столів і крісел, фото — ОПОРА


У Житомирі кабінки для голосування виготовили із драбин, ширми, столів і крісел, фото — ОПОРА

У Житомирі кабінки для голосування виготовили із драбин, ширми, столів і крісел, фото — ОПОРА

Джерело: Ракурс


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