Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
У Житомирі кабінки для голосування виготовили із драбин, ширми, столів і крісел, фото — ОПОРА
У Житомирі кабінки для голосування виготовили із драбин, ширми, столів і крісел (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n145551-u-jytomyri-kabinky-dlya-golosuvannya-vygotovyly-iz-drabyn-shyrmy-stoliv-i-krisel-foto.htmlРакурс
Місцеві вибори 2020 починають дивувати. У Житомирі так підготувалися до голосування, що мусили майструвати кабінки для виборців із підручних матеріалів.
На одній з дільниць зробили кабінку для голосування із двох драбин, на іншій у вигляді ширми з лялькового театру. Були й трагікомічні варіанти зі складених тенісних столів та меблів.
На деяких ділянках ОПОРА не виявила кабінок. Голова житомирської ТВК Оксана Плис розповіла, що виконавець робіт не встиг виготовити і поставити вчасно кабінки.
Тому організатори голосування виходили з положення, як могли. Зазвичай робили імітацію кабінки.
.
Беззаконне волевиявлення: критичні нотатки на шпальтах ініціативи «порадитися з народом»
Податковий рекет: з українки намагаються вибити неіснуючий борг двадцятирічної давності
Сильна слабкість і туман у голові: норма чи ускладнення коронавірусної інфекції
Неоцінена мужність та право на необхідну оборону
Загрузка...