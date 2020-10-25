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Ракурс
В Житомире кабинки для голосования соорудили из лестниц, ширмы, столов и кресел (ФОТО)

В Житомире кабинки для голосования соорудили из лестниц, ширмы, столов и кресел (ФОТО)

25 окт 2020, 12:46
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Местные выборы 2020 начинают удивлять. В Житомире так подготовились к голосованию, что были вынуждены в ночь перед выборами мастерить кабинки для избирателей из подручных материалов.

На одном из участков сделали кабинку для голосования из двух лестниц, на другой в виде ширмы из кукольного театра. Были и трагикомические варианты из поставленных рядом теннисных столов и другой школьной мебели.

В Житомире кабинки для голосования соорудили из лестниц, ширмы, столов и кресел, фото — ОПОРА

В Житомире кабинки для голосования соорудили из лестниц, ширмы, столов и кресел, фото — ОПОРА

В Житомире кабинки для голосования соорудили из лестниц, ширмы, столов и кресел, фото — ОПОРА

На некоторых участках ОПОРА вообще не выявила кабинок. Председатель Житомирской территориального избиркома Оксана Плис рассказала, что исполнитель работ не успел изготовить и поставить вовремя кабинки.

Поэтому организаторы голосования выходили из ситуации, как могли. Обычно делали имитацию кабинки.

В Житомире кабинки для голосования соорудили из лестниц, ширмы, столов и кресел, фото — ОПОРА


В Житомире кабинки для голосования соорудили из лестниц, ширмы, столов и кресел, фото — ОПОРА

В Житомире кабинки для голосования соорудили из лестниц, ширмы, столов и кресел, фото — ОПОРА

Источник: Ракурс


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