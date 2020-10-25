Опитування Зеленського. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n145558-opytuvannya-zelenskogo-vidbuvaietsya-tilky-na-polovyni-dilnyc-opora.html

Ракурс

Опитування Зеленського, яке проходить одночасно з місцевими виборами, присутнє лише на половині дільниць. Станом на 15.00 інтерв’юєри присутні лише на 55% дільниць.

На інших 45% дільниць пройти опитування президента неможливо. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Повідомляється, що похибка національного дослідження складає 4%. Найбільша кількість дільниць, де можна взяти участь в опитуванні Зеленського, розташована на Півдні та складає 78,65%.

Натомість найменша частка інтерв’юєрів спостерігається на Заході — їх кількість дорівнює 37,81%. У центральній та східній частині України частка дільниць з можливістю пройти опитування складає 55,79% та 56,87% відповідно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що опитування Зеленського, яке проходить паралельно з місцевими виборами, не веде облік респондентів, а анкети роздають учасникам «на пам’ять». У зв’язку з цим одна людина може пройти опитування кілька разів.