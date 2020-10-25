Опитування Зеленського можна пройти безліч разів

Опитування Зеленського. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n145555-opytuvannya-zelenskogo-mojna-proyty-bezlich-raziv.html

Ракурс

Опитування Зеленського, яке проходить паралельно з місцевими виборами, не веде облік респондентів, а анкети роздають учасникам «на пам’ять».

У зв’язку з цим одна людина може пройти опитування кілька разів. Про це повідомляє громадський рух «ЧЕСНО».





За даними організації, у Херсоні волонтери роздають кілька анкет і дають змогу респондентам забирати їх собі. Натомість біля виборчої дільниці у 93-й школі Києва не ведуть облік виборців, а на самих анкетах немає вихідних даних і серійних номерів.





Водночас у Хмельницькому можна вкидати заповнені бланки кілька разів одному й тому ж самому виборцю, а волонтери, які мусять спостерігати за опитуванням, не перешкоджають цьому. Також лист з питаннями від Зеленського видали неповнолітньому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що опитування президента Володимира Зеленського супроводжується порушеннями. У Черкасах член дільничної виборчої комісії № 711040 самостійно проводила всеукраїнське опитування й роздавала виборцям бланки. Представник ДВК заявила, що ці бланки на ділянці залишили волонтери, які попросили «посприяти» опитуванню.