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Спостерігачі повідомили явку виборців на 12.00, фото — ОПОРА
Спостерігачі повідомили явку виборців на 12.00 (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n145554-sposterigachi-povidomyly-yavku-vyborciv-na-12-00.htmlРакурс
Громадянська мережа ОПОРА оприлюднила явку виборців на місцевих виборах станом на 12.00. Вона склала 13,5%. Похибка дослідження явки не перевищує 1,2%.
Це оперативні дані із виборчих дільниць від спостерігачів ОПОРи. Про них громадянська мережа повідомила під час брифінгу о 14.00.
Громадянська мережа ОПОРА проводить кампанію спостереження за місцевими виборами, у день голосування, 25 жовтня, на дільницях присутні 1,5 тис. спостерігачів мережі.
За даними партії «Слуга народу» станом на 13.00 середня явка виборців по всій Україні становила 14,5%.
У першому турі виборів президента в 2019 році явка становила об 11.00 16,65%, на виборах до парламенту о 12.00 — 19,15%.
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