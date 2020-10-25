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Ракурс
Спостерігачі повідомили явку виборців на 12.00, фото — ОПОРА

Спостерігачі повідомили явку виборців на 12.00 (КАРТА)

25 жов 2020, 14:15
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Громадянська мережа ОПОРА оприлюднила явку виборців на місцевих виборах станом на 12.00. Вона склала 13,5%. Похибка дослідження явки не перевищує 1,2%.

Це оперативні дані із виборчих дільниць від спостерігачів ОПОРи. Про них громадянська мережа повідомила під час брифінгу о 14.00.

Громадянська мережа ОПОРА проводить кампанію спостереження за місцевими виборами, у день голосування, 25 жовтня, на дільницях присутні 1,5 тис. спостерігачів мережі.Спостерігачі повідомили явку виборців на 12.00, фото — ОПОРА

За даними партії «Слуга народу» станом на 13.00 середня явка виборців по всій Україні становила 14,5%.


Явка виборців станом на 13.00

У першому турі виборів президента в 2019 році явка становила об 11.00 16,65%, на виборах до парламенту о 12.00 — 19,15%.

Джерело: Ракурс


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