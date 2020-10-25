Наблюдатели сообщили явку избирателей на 12.00, фото — ОПОРА

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Ракурс

Гражданская сеть ОПОРА обнародовала явку избирателей на местных выборах по состоянию на 12.00. Она составила 13,5%. Погрешность исследования явки не превышает 1,2%.

Это оперативные данные с избирательных участков от наблюдателей ОПОРы. О них гражданская сеть сообщила во время брифинга в 14.00.

Гражданская сеть ОПОРА проводит кампанию наблюдения за местными выборами в день голосования, 25 октября, на участках присутствуют 1,5 тыс. наблюдателей.

По данным партии «Слуга народа» по состоянию на 13.00 средняя явка избирателей по всей Украине составила 14,5%.

В первом туре выборов президента в 2019 году в 11.00 явка составила 16,65%, на выборах в парламент в 12.00 — 19,15%.