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Ракурс
Опрос Зеленского. Фото: Facebook

Опрос Зеленского можно пройти бесчисленное количество раз

25 окт 2020, 14:23
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Опрос Зеленского, который проходит параллельно с местными выборами, не ведет учет респондентов, а анкеты раздают участникам «на память».

В связи с этим один и тот же человек может пройти опрос несколько раз. Об этом сообщает гражданское движение «ЧЕСНО».

Опрос Зеленского. Фото: ЧЕСНОПо данным организации, в Херсоне волонтеры раздают несколько анкет и разрешают респондентам забирать их себе. В свою очередь возле избирательного участка в 93-й школе Киева не ведут учет избирателей, а на самих анкетах нет исходных данных и серийных номеров.


Опрос Зеленского. Фото: ЧЕСНОВ то же время в Хмельницком можно вбрасывать заполненные бланки по несколько раз одному и тому же избирателю, а волонтеры, которые должны наблюдать за опросом, не препятствуют этому. Также анкету с опросом президента раздали несовершеннолетнему.

Опрос Зеленского вручили несовершеннолетнему. Фото: ЧЕСНОНапомним, ранее мы сообщали, что опрос президента Владимира Зеленского сопровождается нарушениями. В Черкассах член участковой избирательной комиссии № 711040 самостоятельно проводила всеукраинский опрос и раздавала избирателям бланки. Представитель УИК заявила, что эти бланки на участке оставили волонтеры, которые попросили «посодействовать» опросу.

Источник: Ракурс


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