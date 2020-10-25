Опрос Зеленского можно пройти бесчисленное количество раз

Опрос Зеленского. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n145555-opros-zelenskogo-mojno-proyti-beschislennoe-kolichestvo-raz.html

Ракурс

Опрос Зеленского, который проходит параллельно с местными выборами, не ведет учет респондентов, а анкеты раздают участникам «на память».

В связи с этим один и тот же человек может пройти опрос несколько раз. Об этом сообщает гражданское движение «ЧЕСНО».



По данным организации, в Херсоне волонтеры раздают несколько анкет и разрешают респондентам забирать их себе. В свою очередь возле избирательного участка в 93-й школе Киева не ведут учет избирателей, а на самих анкетах нет исходных данных и серийных номеров.

В то же время в Хмельницком можно вбрасывать заполненные бланки по несколько раз одному и тому же избирателю, а волонтеры, которые должны наблюдать за опросом, не препятствуют этому. Также анкету с опросом президента раздали несовершеннолетнему.

Напомним, ранее мы сообщали, что опрос президента Владимира Зеленского сопровождается нарушениями. В Черкассах член участковой избирательной комиссии № 711040 самостоятельно проводила всеукраинский опрос и раздавала избирателям бланки. Представитель УИК заявила, что эти бланки на участке оставили волонтеры, которые попросили «посодействовать» опросу.