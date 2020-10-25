Андрей Садовый. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n145557-sadovyy-poteryal-pasport-dlya-golosovaniya-i-progulyalsya-s-jenoy-do-izbiratelnogo-uchastka-video.html

Ракурс

Андрей Садовый, действующий мэр Львова и кандидат в мэры города, потерял свой паспорт, а потому не может проголосовать на местных выборах.

В связи с этим инцидентом кандидат в мэры прошелся на избирательный участок с женой, и заявил, что постарается найти документ дома позже. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он взял с собой загранпаспорт, но члены комиссии сообщили, что проголосовать можно только по паспорту гражданина Украины. Поэтому мэр Львова был вынужден сопровождать жену во время голосования и вернуться домой.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинское женское движение FEMEN устроило акцию протеста на участке, куда пришел голосовать президент Украины Владимир Зеленский. Активистка движения подняла юбку и показала обнаженную зону бикини без белья, которая была окрашена в зеленый цвет.