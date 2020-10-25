Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Андрей Садовый. Фото: Facebook

Садовый потерял паспорт для голосования и прогулялся с женой до избирательного участка (ВИДЕО)

25 окт 2020, 15:31
999

Андрей Садовый, действующий мэр Львова и кандидат в мэры города, потерял свой паспорт, а потому не может проголосовать на местных выборах.

В связи с этим инцидентом кандидат в мэры прошелся на избирательный участок с женой, и заявил, что постарается найти документ дома позже. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Пост Садового. Скриншот: Facebook

По его словам, он взял с собой загранпаспорт, но члены комиссии сообщили, что проголосовать можно только по паспорту гражданина Украины. Поэтому мэр Львова был вынужден сопровождать жену во время голосования и вернуться домой.


Напомним, ранее мы сообщали, что украинское женское движение FEMEN устроило акцию протеста на участке, куда пришел голосовать президент Украины Владимир Зеленский. Активистка движения подняла юбку и показала обнаженную зону бикини без белья, которая была окрашена в зеленый цвет.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров