Андрій Садовий. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n145557-sadovyy-zagubyv-pasport-dlya-golosuvannya-ta-progulyavsya-z-drujynou-do-vyborchoyi-dilnyci-video.html

Ракурс

Андрій Садовий, чинний мер Львова та кандидат у мери міста, загубив свій паспорт, а тому не може проголосувати на місцевих виборах.

Через це кандидат у мери пройшовся до виборчої дільниці з дружиною та заявив, що намагатиметься відшукати документ вдома згодом. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.





За його словами, він взяв з собою закордонний паспорт, але члени комісії повідомили, що проголосувати можна лише за паспортом громадянина України. Тому мер міста Лева був вимушений супроводити дружину під час голосування та повернутися додому.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український жіночий рух FEMEN влаштував акцію протесту на дільниці, куди прийшов голосувати президент України Володимир Зеленський. Активістка руку підняла спідницю і показала оголену зону бікіні без білизни, яка була пофарбована у зелений колір.