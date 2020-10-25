FEMEN. Фото: Букви

https://racurs.ua/ua/n145556-aktyvistka-femen-ogolyla-zonu-bikini-pered-zelenskym-video-incydentu.html

Ракурс

FEMEN, український жіночий рух, влаштував акцію протесту на дільниці, куди прийшов голосувати президент України Володимир Зеленський.

Активістка руху підняла спідницю і показала оголену зону бікіні без білизни, яка була пофарбована у зелений колір. Про це повідомляють «Букви».

Повідомляється, що жінка вибігла з натовпу та почала свистіти, щоб привернути увагу, а згодом підняла спідницю. У цей час президент та перша леді голосували.

Як відомо, на ногах дівчини були написи — STOP FEMEN, а на спідниці — Zexist, яку вона тримала у руках.





Дівчину оперативно схопили та передали правоохоронцям, які почали встановлювати її особу. Відповідаючи на питання, у чому посилання акції, дівчина відповіла, що «усе на тілі», та додала, що особисто нічого не має проти президента, але вважає його сексистом через його висловлювання. Відповідно, напис на її тілі був утворений від слів «Зеленський» та «сексист».



Сексизм — упередження чи дискримінація людей через їхню стать або гендер. Це поняття пов’язане з гендерними стереотипами та гендерними ролями, сексизм може включати віру в природну вищість, конструюється системною суспільною недооцінкою чи упередженнями щодо певної статі, стереотипізацією суджень про стать людини, проявляється в диспропорції влади, прав та можливостей між статями.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сьогодні, 25 жовтня, проходять місцеві вибори. Опитування Зеленського, яке проходить паралельно з місцевими виборами, не веде облік респондентів, а анкети роздають учасникам «на пам’ять». У зв’язку з цим одна людина може пройти опитування кілька разів.