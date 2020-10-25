FEMEN. Фото: Буквы

https://racurs.ua/n145556-aktivistka-femen-obnajila-zonu-bikini-pered-zelenskim-video-incidenta.html

Ракурс

FEMEN, украинское женское движение, устроило акцию протеста на участке, куда пришел голосовать президент Украины Владимир Зеленский.

Активистка движения задрала юбку и показала обнаженную зону бикини без белья, которая была окрашена в зеленый цвет. Об этом сообщают «Буквы».

Сообщается, что женщина выбежала из толпы и начала свистеть, чтобы привлечь внимание, а затем подняла юбку. В это время президент и первая леди голосовали.

Как известно, на ногах девушки были надписи — STOP FEMEN, а на юбке — Zexist, которую она держала в руках.





Девушку оперативно схватили и передали правоохранителям, которые начали устанавливать его личность. Отвечая на вопрос, в чем смысл акции, девушка ответила, что «все показано на теле», и добавила, что лично ничего не имеет против президента, однако считает его сексистом. Соответственно, надпись на ее теле была образована от слов «Зеленский» и «сексист».

Сексизм — дискриминация людей из-за их пола или гендера. Это понятие связано с гендерными стереотипами и гендерными ролями, сексизм может включать веру в естественное превосходство, и конструируется системной общественной недооценкой или предубеждениями относительно определенного пола, стереотипизацией суждений о поле человека, и проявляется в диспропорции власти, прав и возможностей между полами.

Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Опрос Зеленского, который проходит параллельно с местными выборами, не ведет учет респондентов, а анкеты раздают участникам «на память». В связи с этим один человек может пройти опрос несколько раз.