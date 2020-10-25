Жгли и глумились — сеть взорвалась флэшмобом о «бюллетенях» опроса Зеленского, фото — Ракурс

https://racurs.ua/n145562-jgli-i-glumilis-set-vzorvalas-fleshmobom-o-bulletenyah-oprosa-zelenskogo-foto.html

Ракурс

Опрос Владимира Зеленского 25 октября находится в фокусе внимания пользователей соцсетей. Кое-где реакция людей на волонтеров, продвигающих среди избирателей пять вопросов президента ярче, чем на собственно голосование на местных выборах.

В сети с утра распространяют фото так называемых бюллетеней «экзит-пола от Зеленского». Как видно из фото, граждане часто жгли и всячески глумились над листами бумаги с вопросами президента. Некоторые вписывали нецензурные слова в графу, в которой следовало вместить ответ.

Как оказалось 25 октября, опрос Зеленского, который проходит параллельно с местными выборами, не ведет учет респондентов, а анкеты раздают участникам «на память». В связи с этим один гражданин может пройти опрос несколько раз.

Как показали данные наблюдателей «ОПОРЫ», опрос Зеленского проходит только на половине участков.