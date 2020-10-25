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Жгли и глумились — сеть взорвалась флэшмобом о «бюллетенях» опроса Зеленского, фото — Ракурс

Жгли и глумились — сеть взорвалась флэшмобом о «бюллетенях» опроса Зеленского (ФОТО)

25 окт 2020, 18:23
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Опрос Владимира Зеленского 25 октября находится в фокусе внимания пользователей соцсетей. Кое-где реакция людей на волонтеров, продвигающих среди избирателей пять вопросов президента ярче, чем на собственно голосование на местных выборах.

Жгли и глумились — сеть взорвалась флэшмобом о «бюллетенях» опроса Зеленского

Жгли и глумились — сеть взорвалась флэшмобом о «бюллетенях» опроса Зеленского

В сети с утра распространяют фото так называемых бюллетеней «экзит-пола от Зеленского». Как видно из фото, граждане часто жгли и всячески глумились над листами бумаги с вопросами президента. Некоторые вписывали нецензурные слова в графу, в которой следовало вместить ответ.

Жгли и глумились — сеть взорвалась флэшмобом о «бюллетенях» опроса Зеленского

Жгли и глумились — сеть взорвалась флэшмобом о «бюллетенях» опроса Зеленского

Как оказалось 25 октября, опрос Зеленского, который проходит параллельно с местными выборами, не ведет учет респондентов, а анкеты раздают участникам «на память». В связи с этим один гражданин может пройти опрос несколько раз.

Как показали данные наблюдателей «ОПОРЫ», опрос Зеленского проходит только на половине участков.

Жгли и глумились — сеть взорвалась флэшмобом о «бюллетенях» опроса Зеленского


Жгли и глумились — сеть взорвалась флэшмобом о «бюллетенях» опроса Зеленского

Источник: Ракурс


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