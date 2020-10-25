Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Палили і глумилися — мережа вибухнула флешмобом про «бюлетені» опитування Зеленського (ФОТО)

Палили і глумилися — мережа вибухнула флешмобом про «бюлетені» опитування Зеленського (ФОТО)

25 жов 2020, 18:23
999

Опитування Володимира Зеленського 25 жовтня перебуває у фокусі уваги користувачів соцмереж. Подекуди реакція на волонтерів, які просувають серед виборців п’ять питань президента бурхливіша, аніж на власне голосування на місцевих виборах.

Палили і глумилися — мережа вибухнула флешмобом про «бюлетені» опитування Зеленського

У мережі з ранку поширюють фото так званих бюлетенів «екзит-полу від Зеленського». Як видно з фото, громадяни часто палили і всіляко глумилися над листками із питаннями президента. Дехто вписував нецензурні слова у графу, в якій слід було подати відповіді.

Палили і глумилися — мережа вибухнула флешмобом про «бюлетені» опитування Зеленського

Як виявилося 25 жовтня, опитування Зеленського, яке проходить паралельно з місцевими виборами, не веде облік респондентів, а анкети роздають учасникам «на пам’ять». У зв’язку з цим одна людина може пройти опитування кілька разів.

Палили і глумилися — мережа вибухнула флешмобом про «бюлетені» опитування Зеленського

Як засвідчили дані спостерігачів «ОПОРи» опитування Зеленського відбувається тільки на половині дільниць.


Палили і глумилися — мережа вибухнула флешмобом про «бюлетені» опитування Зеленського

Палили і глумилися — мережа вибухнула флешмобом про «бюлетені» опитування Зеленського

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів