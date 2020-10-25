Палили і глумилися — мережа вибухнула флешмобом про «бюлетені» опитування Зеленського (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n145562-palyly-i-glumylysya-mereja-vybuhnula-fleshmobom-pro-buleteni-opytuvannya-zelenskogo-foto.html

Ракурс

Опитування Володимира Зеленського 25 жовтня перебуває у фокусі уваги користувачів соцмереж. Подекуди реакція на волонтерів, які просувають серед виборців п’ять питань президента бурхливіша, аніж на власне голосування на місцевих виборах.

У мережі з ранку поширюють фото так званих бюлетенів «екзит-полу від Зеленського». Як видно з фото, громадяни часто палили і всіляко глумилися над листками із питаннями президента. Дехто вписував нецензурні слова у графу, в якій слід було подати відповіді.

Як виявилося 25 жовтня, опитування Зеленського, яке проходить паралельно з місцевими виборами, не веде облік респондентів, а анкети роздають учасникам «на пам’ять». У зв’язку з цим одна людина може пройти опитування кілька разів.

Як засвідчили дані спостерігачів «ОПОРи» опитування Зеленського відбувається тільки на половині дільниць.