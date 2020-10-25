Явка на виборах. Фото: ОПОРА

https://racurs.ua/ua/n145561-novi-dani-schodo-yavky-na-16-00-vid-organizaciyi-opora-27.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні, які проходять 25 жовтня, супроводжуються низькою явкою. Станом на 16.00 вона склала усього 27%.

Похибка дослідження явки не перевищує 0,84%. Про це повідомляє громадська мережа «ОПОРА».

Натомість у Центральній виборчій комісії не назвали загальну явку по Україні, а лише підрахували, якою вона є по регіонах. Відтак, найактивніше люди голосують на Одещині. У цьому регіоні понад 26% людей вже взяли участь у місцевих виборах. Найнижча явка виборців фіксується на Буковині та Прикарпатті — проголосували менше, аніж 14% громадян.





У ЦВК наголосили, що ніколи не займалась оперативним збором інформації про явку на місцевих виборах протягом дня голосування, бо ці вибори організовуються відповідними територіальними виборчими комісіями.

Раніше прогнозувалося, що явка на місцевих виборах в Україні може скласти менше ніж 50% виборців. Вона залежатиме від територіальної громади, де відбуватимуться вибори. Окрім того, знизити її може епідемія коронавірусу, що триває в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 14 кримінальних проваджень через порушення в день виборів зафіксували українські правоохоронці. Станом на 12.00 до поліції надійшло 1 тис.280 повідомлень про можливі порушення. Найбільше повідомлень зареєстрували в Києві (151), Київській (132) та Донецькій (110) областях.