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Ракурс
Діти на опитуванні. Фото: Українська правда

Заяви про залучення дітей до опитування Зеленського перевіряє поліція

25 жов 2020, 17:25
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Опитування Зеленського могло проходити з участю дітей у якості інтерв’юєрів. Поліція перевіряє заяву про залучення неповнолітньої особи до опитування.

Згідно з одною із заяв, один з інтер'єрів мав вік 14 років. Про це заявив під час брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко.


Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що взяти участь в опитуванні Зеленського та виступати інтерв’юєром може і неповнолітня особа. Наразі поліція перевіряє усі заяви щодо дітей, які працювали під час опитування. Також у поліції перевірять чотири заяви про отримання грошей волонтерами за роботу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що опитування Зеленського, яке проходить паралельно з місцевими виборами, не веде облік респондентів, а анкети роздають учасникам «на пам’ять». У зв’язку з цим одна людина може пройти опитування кілька разів.

Джерело: Ракурс


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