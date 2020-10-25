Заявления о привлечении детей к опросу Зеленского проверяет полиция

Дети-волонтеры. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n145560-zayavleniya-o-privlechenii-detey-k-oprosu-zelenskogo-proveryaet-policiya.html

Ракурс

Опрос Зеленского мог проходить с участием детей в качестве интервьюеров. Полиция проверяет заявление о привлечении несовершеннолетнего к опросу.

Согласно одному из заявлений, один из интерьеров был в возрасте 14 лет. Об этом заявил во время брифинга глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что принять участие в опросе Зеленского и выступать интервьюером может и несовершеннолетний.

Сейчас полиция проверяет все заявления в отношении детей, которые работали во время опроса. Также в полиции проверят четыре заявления о получении денег волонтерами за работу.

Напомним, ранее мы сообщали, что опрос Зеленского, который проходит параллельно с местными выборами, не ведет учет респондентов, а анкеты раздают участникам «на память». В связи с этим один человек может пройти опрос несколько раз.