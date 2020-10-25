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Ракурс
Дети-волонтеры. Фото: Украинская правда

Заявления о привлечении детей к опросу Зеленского проверяет полиция

25 окт 2020, 17:25
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Опрос Зеленского мог проходить с участием детей в качестве интервьюеров. Полиция проверяет заявление о привлечении несовершеннолетнего к опросу.

Согласно одному из заявлений, один из интерьеров был в возрасте 14 лет. Об этом заявил во время брифинга глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что принять участие в опросе Зеленского и выступать интервьюером может и несовершеннолетний.


Сейчас полиция проверяет все заявления в отношении детей, которые работали во время опроса. Также в полиции проверят четыре заявления о получении денег волонтерами за работу.

Напомним, ранее мы сообщали, что опрос Зеленского, который проходит параллельно с местными выборами, не ведет учет респондентов, а анкеты раздают участникам «на память». В связи с этим один человек может пройти опрос несколько раз.

Источник: Ракурс


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