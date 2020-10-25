Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
УИК. Фото: ZIK

Фейковая участковая комиссия с собственными протоколами собирает голоса на Сумщине — фото

25 окт 2020, 16:41
999

Местные выборы проходят с масштабными нарушениями. В селе Сосновка на Сумщине работает незаконная УИК, которую организовала община, отказывающаяся входить в состав ОТГ.

Она действует под идентичным номером с настоящей УИК, а бюллетени для голосования организаторы комиссии напечатали самостоятельно. Об этом сообщает общественное движение ОПОРА.

Сообщается, что полиция находится под избирательным участком и опрашивает людей на выходе, пока они не получили разрешение прокуратуры на вход в здание частной формы собственности для осуществления следственных действий.

Фейковый участок. Фото: пресс-служба полицииНа фейковом участке играет музыка, а людей приглашают на голосование. Не замечая «подмены» они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а на настоящем фиксируется низкая явка.


Фейковый участок. Фото: пресс-служба полицииОтмечается, что полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

Напомним, ранее мы сообщали, что опрос Зеленского, который проходит одновременно с местными выборами, присутствует только на половине участков. По состоянию на 15.00 интервьюеры присутствуют только на 55% участков. На остальных 45% участков пройти опрос президента невозможно.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров