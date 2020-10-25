ДВК. Фото: ZIK

https://racurs.ua/ua/n145559-feykova-dilnycha-komisiya-z-vlasnymy-protokolamy-zbyraie-golosy-na-sumschyni-foto.html

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Місцеві вибори проходять з масштабними порушеннями. У селі Соснівка на Сумщині працює незаконна ДВК, яка організовує голосування до сільської ради, громади, яка відмовляється входити до складу ОТГ.

Вона діє за ідентичним номером до дійсної ДВК, а бюлетені для голосування організатори комісії надрукували самостійно. Про це повідомляє громадський рух ОПОРА.

Повідомляється, що поліція перебуває під дільницею та опитує людей на виході, наразі вони отримали дозвіл прокуратури на вхід в будівлю приватної форми власності для здійснення слідчих дій.



Біля фейкової дільниці грає музика, а людей запрошують на голосування. Не помічаючи «заміни» вони йдуть на самопроголошену дільницю замість справжньої, а на справжній фіксується низька явка.

Зазначається, що поліція розпочала кримінальну справу за ч.1 ст.157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача). Встановлюються обставини події, ведеться слідство.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що опитування Зеленського, яке проходить одночасно з місцевими виборами, присутнє лише на половині дільниць. Станом на 15.00 інтерв’юєри присутні лише на 55% дільниць. На інших 45% дільниць пройти опитування президента неможливо.