Явка на выборах. Фото: ОПОРА

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Местные выборы в Украине, которые проходят 25 октября, сопровождаются низкой явкой. По состоянию на 16.00 она составила всего 27%.

Погрешность исследования явки не превышает 0,84%. Об этом сообщает общественная сеть «ОПОРА».

В то же время в Центральной избирательной комиссии не назвали общую явку по Украине, а только подсчитали, какой она является в регионах. Следовательно, наиболее активно люди голосуют в Одесской области. В этом регионе более 26% людей уже приняли участие в местных выборах. Самая низкая явка избирателей фиксируется на Буковине и Прикарпатье — проголосовали меньше, чем 14% граждан.



В ЦИК отметили, что никогда не занимались оперативным сбором информации о явке на местных выборах в течение дня голосования, потому что эти выборы организуются соответствующими территориальными избирательными комиссиями.

Ранее прогнозировалось, что явка на местных выборах в Украине может составить менее 50% избирателей. Она будет зависеть от территориальной общины, где будут проходить выборы. Кроме того, снизить ее может эпидемия коронавируса, который проходит в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали, что 14 уголовных производств из-за нарушений в день выборов зафиксировали украинские правоохранители. По состоянию на 12.00 в полицию поступило 1 тис. 280 сообщений о возможных нарушениях. Больше всего сообщений зарегистрировали в Киеве (151), Киевской (132) и Донецкой (110) областях.