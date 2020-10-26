На родителей 11-летней волонтерки опроса Зеленского составили админпротокол

На родителей 11-летней волонтеры опрос Зеленского составили админпротокол

https://racurs.ua/n145587-na-roditeley-11-letney-volonterki-oprosa-zelenskogo-sostavili-adminprotokol.html

Ракурс

Опрос президента Владимира Зеленского в день выборов 25 октября проводила на Хмельничччине 11-летняя девочка.

Полиция оштрафовала его родителей за невыполнение родительских обязанностей, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В Хмельницкой области действительно волонтерской деятельностью занималась девочка 11-ти лет, она проводила опрос. На маму мы составили протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей, — сообщил Клименко на брифинге в Министерстве внутренних дел.

Ранее Артем Гагарин, представитель опрос Зеленского «5 вопросов от президента», отметил, что опрос проводила по заказу партии «Слуга народа» социологическая компания. В СН 26 октября пообещали назвать эту компанию. Гагарин объяснил участие несовершеннолетних тем, что некоторые интервьюеры оставляли коробки и письма для проведения опроса на своих детей.