На родителей 11-летней волонтерки опроса Зеленского составили админпротокол

На родителей 11-летней волонтерки опроса Зеленского составили админпротоколhttps://racurs.ua/n145587-na-roditeley-11-letney-volonterki-oprosa-zelenskogo-sostavili-adminprotokol.htmlРакурс
Опрос президента Владимира Зеленского в день выборов 25 октября проводила на Хмельничччине 11-летняя девочка.
Полиция оштрафовала его родителей за невыполнение родительских обязанностей, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
В Хмельницкой области действительно волонтерской деятельностью занималась девочка 11-ти лет, она проводила опрос. На маму мы составили протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей, — сообщил Клименко на брифинге в Министерстве внутренних дел.
Ранее Артем Гагарин, представитель опрос Зеленского «5 вопросов от президента», отметил, что опрос проводила по заказу партии «Слуга народа» социологическая компания. В СН 26 октября пообещали назвать эту компанию. Гагарин объяснил участие несовершеннолетних тем, что некоторые интервьюеры оставляли коробки и письма для проведения опроса на своих детей.
Тогда дети проводили этот опрос. Но мы не оставляем это незамеченным, если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией. Но это буду делать я, — сказал Гагарин на брифинге 25 октября.