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Ракурс
На родителей 11-летней волонтеры опрос Зеленского составили админпротокол

На родителей 11-летней волонтерки опроса Зеленского составили админпротокол

26 окт 2020, 07:52
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Опрос президента Владимира Зеленского в день выборов 25 октября проводила на Хмельничччине 11-летняя девочка.

Полиция оштрафовала его родителей за невыполнение родительских обязанностей, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В Хмельницкой области действительно волонтерской деятельностью занималась девочка 11-ти лет, она проводила опрос. На маму мы составили протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей, — сообщил Клименко на брифинге в Министерстве внутренних дел.

Ранее Артем Гагарин, представитель опрос Зеленского «5 вопросов от президента», отметил, что опрос проводила по заказу партии «Слуга народа» социологическая компания. В СН 26 октября пообещали назвать эту компанию. Гагарин объяснил участие несовершеннолетних тем, что некоторые интервьюеры оставляли коробки и письма для проведения опроса на своих детей.


Тогда дети проводили этот опрос. Но мы не оставляем это незамеченным, если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией. Но это буду делать я, — сказал Гагарин на брифинге 25 октября.

Источник: Ракурс


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