Кличко побеждает в первом туре — подсчет 67% голосов

https://racurs.ua/n145586-klichko-pobejdaet-v-pervom-ture-podschet-67-golosov.html

Ракурс

На выборах в Киеве действующий мэр столицы Виталий Кличко побеждает в первом туре.

В избирательную ночь с 25 на 26 октября выяснилось, что после подсчета двух третей голосов он набирает более 51%, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник близкий к территориальной избирательной комиссии.

Таковы результаты после обработки 67% бюллетеней. Значительно отстает бывший регионал и экс-председатель КГГА Александр Попов, который баллотируется от ОПЗЖ. У него якобы 9,4% голосов.

На третьем месте пока представитель «Голоса» Сергей Притула с результатом в 7,7%.

Ранее Кличко прокомментировал результаты экзит-полов в столице. Он считает, что избиратели кандидата от ОПЗЖ Попова не знают о его деятельности во времена президентства Виктора Януковича.

На двух экзит-полах в Киеве Кличко с большим отрывом опередил конкурентов, но до чистой победы в первом туре не дотянул.