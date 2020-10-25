Экзит-пол на выборах мэра Киева прокомментировали Кличко, Попов, Верещук и Притула, фото — В.Кличко

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Экзит-пол на выборах мэра Киева прокомментировали лидеры гонки — действующий мэр Виталий Кличко, представитель ОПЗЖ Александр Попов, Ирина Верещук из партии власти «Слуга народа» и Сергей Притула из «Голоса».

Пять лет назад киевляне избрали меня в первом туре. Тогда я получил чуть более 40%. Все понимают, что быть у власти и увеличить поддержку людей — это важно. Эти люди, которые проголосовали за меня, они дают аванс и оценивают положительно действия власти. К власти всегда большие требования, думаю, что это неплохой результат, — сказал Кличко.

Он заявил, что хотел бы победить в первом туре, но если будет второй тур, то продолжит убеждать людей.

Кандидат на должность городского головы Киева от «Слуги народа» Ирина Верещук все же ожидает, что выйдет во второй тур выборов. По ее словам, окончательные результаты голосования будут отличаться от промежуточных экзит-полов. Об этом Ирина Верещук сказала во время пресс-конференции в СН.

Однако даже если этого не произойдет, она продолжит работать на благо киевлян вместе с командой СН в Киевсовете.

Не дадим застройщикам уничтожать Киев, дальше продолжать свои схемы и хищения. Я буду работать для киевлян независимо от результата этих выборов. Все только начинается, — заявила Верещук.

Кандидат на должность мэра Киева от ОПЗЖ Александр Попов заявил на брифинге после объявления результатов экзит-полов, что будет бороться дальше, а «сегодняшние результаты — это только начало».

Попов, руководивший Киевом во времена президентства Януковича, считает, что ключевой будет явка во втором туре.

Если на второй тур придет значительное количество избирателей, больше, чем сегодня, то результат будет совсем другим. Поэтому у нас все впереди, — сказал Попов на брифинге в своей партии.

Сергей Притула от «Голоса» рассказал в эфире канала «Украина 24», что пока расстраиваться пока не стоит, поскольку большинство кандидатов, которые идут вслед за Кличко, расположены в пределах статистической погрешности, поэтому «все возможно». Кроме того, «Голос» попадает в городской совет столицы.

Притула заявил, что результаты экзит-полов не станут препятствием для его дальнейшей политической деятельности.

Напомним, экзит-полы в Киеве показали, что у Кличко 47,8% поддержки в первом туре, Попова — 8,6%, Притулы — 8,3%, Верещук — 8,0% (группа «Рейтинг»). Опрос на выходе из участков от канала «Украина 24» показал следующие уровни поддержки кандидатов: