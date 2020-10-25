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Местные выборы в Украине состоялись 25 октября, фото: OpenKyiv
Будет ли второй тур в Киеве — экзит-пол «Рейтинга» (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n145568-budet-li-vtoroy-tur-v-kieve-ekzit-pol-reytinga-infografika.htmlРакурс
Выборы в Киеве завершились сегодня в 20.00.
Сразу после этого социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные своего экзит-пола, в рамках которого были опрошены 10 тыс. 402 респондентов на 100 участках столицы.
Погрешность исследования составляет не более 1%. Об этом во время видеобрифинга сообщил директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.
Согласно результатам экзит-пола, действующий мэр Киева Виталий Кличко не добрал несколько процентов для победы уже в одном туре:
- за Кличко отдали голоса 47,8% избирателей;
- второе место занял представитель ОПЗЖ Александр Попов 8,6%;
- третье место у представителя «Голоса» Сергея Притулы 8,3%;
- четвертая строчка у кандидата от «Слуги народа» Ирины Верещук — 8%.
Антипович отметил, что учитывая погрешность исследования, пока нельзя точно сказать, кто именно из трех кандидатов, набравших похожое количество голосов, попадет во второй тур.
Результаты голосований за партии в Киеве:
- «Удар» Виталия Кличко получил 21,3%;
- «Европейская солидарность» — 18%;
- «Слуга народа» — 9,5%
- «Голос» — 7,2%
- «Единство Александра Омельченко» — 6,8%
- «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 6,7%
- ВО «Батькивщина» — 6,6%.
Напомним, результаты экзит-полов выборов мэров 12 городов уже объявил канал «Украина 24».
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