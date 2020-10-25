Местные выборы в Украине состоялись 25 октября, фото: OpenKyiv

https://racurs.ua/n145568-budet-li-vtoroy-tur-v-kieve-ekzit-pol-reytinga-infografika.html

Ракурс

Выборы в Киеве завершились сегодня в 20.00.

Сразу после этого социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные своего экзит-пола, в рамках которого были опрошены 10 тыс. 402 респондентов на 100 участках столицы.

Погрешность исследования составляет не более 1%. Об этом во время видеобрифинга сообщил директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

Согласно результатам экзит-пола, действующий мэр Киева Виталий Кличко не добрал несколько процентов для победы уже в одном туре:

за Кличко отдали голоса 47,8% избирателей;

второе место занял представитель ОПЗЖ Александр Попов 8,6%;

третье место у представителя «Голоса» Сергея Притулы 8,3%;

четвертая строчка у кандидата от «Слуги народа» Ирины Верещук — 8%.

Антипович отметил, что учитывая погрешность исследования, пока нельзя точно сказать, кто именно из трех кандидатов, набравших похожое количество голосов, попадет во второй тур.

Результаты голосований за партии в Киеве:

«Удар» Виталия Кличко получил 21,3%;

«Европейская солидарность» — 18%;

«Слуга народа» — 9,5%

«Голос» — 7,2%

«Единство Александра Омельченко» — 6,8%

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 6,7%

ВО «Батькивщина» — 6,6%.

Напомним, результаты экзит-полов выборов мэров 12 городов уже объявил канал «Украина 24».