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Местные выборы в Украине состоялись 25 октября, фото: OpenKyiv

Будет ли второй тур в Киеве — экзит-пол «Рейтинга» (ИНФОГРАФИКА)

25 окт 2020, 20:25
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Выборы в Киеве завершились сегодня в 20.00.

Сразу после этого социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные своего экзит-пола, в рамках которого были опрошены 10 тыс. 402 респондентов на 100 участках столицы.

Погрешность исследования составляет не более 1%. Об этом во время видеобрифинга сообщил директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

Согласно результатам экзит-пола, действующий мэр Киева Виталий Кличко не добрал несколько процентов для победы уже в одном туре:

  • за Кличко отдали голоса 47,8% избирателей;
  • второе место занял представитель ОПЗЖ Александр Попов 8,6%;
  • третье место у представителя «Голоса» Сергея Притулы 8,3%;
  • четвертая строчка у кандидата от «Слуги народа» Ирины Верещук — 8%.

Антипович отметил, что учитывая погрешность исследования, пока нельзя точно сказать, кто именно из трех кандидатов, набравших похожое количество голосов, попадет во второй тур.

Результаты голосований за партии в Киеве:


  • «Удар» Виталия Кличко получил 21,3%;
  • «Европейская солидарность» — 18%;
  • «Слуга народа» — 9,5%
  • «Голос» — 7,2%
  • «Единство Александра Омельченко» — 6,8%
  • «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 6,7%
  • ВО «Батькивщина» — 6,6%.

Напомним, результаты экзит-полов выборов мэров 12 городов уже объявил канал «Украина 24».

Источник: Ракурс


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