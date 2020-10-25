Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня, фото: OpenKyiv

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Ракурс

Вибори в Києві завершилися сьогодні о 20.00.

Відразу після цього соціологічна група «Рейтинг» опублікувала дані свого екзит-полу, в межах якого були опитані 10 тис. 402 респонденти на 100 дільницях столиці.

Похибка дослідження становить не більше 1%. Про це під час відеобрифінгу повідомив директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.

Згідно з результатами екзит-полу, чинний мер Києва Віталій Кличко не добрав кілька відсотків для перемоги вже в одному турі:

за Кличка віддали голоси 47,8% виборців;

друге місце посів представник ОПЗЖ Олександр Попов 8,6%;

третє місце у представника «Голосу» Сергія Притули 8,3%;

четверта сходинка у кандидата від «Слуги народу» Ірини Верещук — 8%.

Антипович зазначив, що враховуючи похибку дослідження, наразі не можна точно сказати, хто саме з трьох кандидатів, котрі набрали схожу кількість голосів, потрапить у другий тур.

Результати голосувань за партії у Києві:

«Удар» Віталія Кличка отримав 21,3%;

«Європейська солідарність» — 18%;

«Слуга народу» — 9,5%

«Голос» — 7,2%

«Єдність Олександра Омельченка» — 6,8%

«Опозиційна платформа — За життя» — 6,7%

ВО «Батьківщина» — 6,6%.

Нагадаємо, результати екзит-полів виборів мерів 12 міст вже оголосив канал «Україна 24».