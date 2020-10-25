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Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня, фото: OpenKyiv
Чи буде другий тур у Києві — екзит-пол «Рейтингу» (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n145568-chy-bude-drugyy-tur-u-kyievi-ekzyt-pol-reytyngu-infografika.htmlРакурс
Вибори в Києві завершилися сьогодні о 20.00.
Відразу після цього соціологічна група «Рейтинг» опублікувала дані свого екзит-полу, в межах якого були опитані 10 тис. 402 респонденти на 100 дільницях столиці.
Похибка дослідження становить не більше 1%. Про це під час відеобрифінгу повідомив директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.
Згідно з результатами екзит-полу, чинний мер Києва Віталій Кличко не добрав кілька відсотків для перемоги вже в одному турі:
- за Кличка віддали голоси 47,8% виборців;
- друге місце посів представник ОПЗЖ Олександр Попов 8,6%;
- третє місце у представника «Голосу» Сергія Притули 8,3%;
- четверта сходинка у кандидата від «Слуги народу» Ірини Верещук — 8%.
Антипович зазначив, що враховуючи похибку дослідження, наразі не можна точно сказати, хто саме з трьох кандидатів, котрі набрали схожу кількість голосів, потрапить у другий тур.
Результати голосувань за партії у Києві:
- «Удар» Віталія Кличка отримав 21,3%;
- «Європейська солідарність» — 18%;
- «Слуга народу» — 9,5%
- «Голос» — 7,2%
- «Єдність Олександра Омельченка» — 6,8%
- «Опозиційна платформа — За життя» — 6,7%
- ВО «Батьківщина» — 6,6%.
Нагадаємо, результати екзит-полів виборів мерів 12 міст вже оголосив канал «Україна 24».
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