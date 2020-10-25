Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня, фото: OpenKyiv

Чи буде другий тур у Києві — екзит-пол «Рейтингу» (ІНФОГРАФІКА)

25 жов 2020, 20:25
999

Вибори в Києві завершилися сьогодні о 20.00.

Відразу після цього соціологічна група «Рейтинг» опублікувала дані свого екзит-полу, в межах якого були опитані 10 тис. 402 респонденти на 100 дільницях столиці.

Похибка дослідження становить не більше 1%. Про це під час відеобрифінгу повідомив директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.

Згідно з результатами екзит-полу, чинний мер Києва Віталій Кличко не добрав кілька відсотків для перемоги вже в одному турі:

  • за Кличка віддали голоси 47,8% виборців;
  • друге місце посів представник ОПЗЖ Олександр Попов 8,6%;
  • третє місце у представника «Голосу» Сергія Притули 8,3%;
  • четверта сходинка у кандидата від «Слуги народу» Ірини Верещук — 8%.

Антипович зазначив, що враховуючи похибку дослідження, наразі не можна точно сказати, хто саме з трьох кандидатів, котрі набрали схожу кількість голосів, потрапить у другий тур.

Результати голосувань за партії у Києві:


  • «Удар» Віталія Кличка отримав 21,3%;
  • «Європейська солідарність» — 18%;
  • «Слуга народу» — 9,5%
  • «Голос» — 7,2%
  • «Єдність Олександра Омельченка» — 6,8%
  • «Опозиційна платформа — За життя» — 6,7%
  • ВО «Батьківщина» — 6,6%.

Нагадаємо, результати екзит-полів виборів мерів 12 міст вже оголосив канал «Україна 24».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів