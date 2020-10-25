Екзит-поли виборів мерів 12 міст оголосив канал «Україна 24»

https://racurs.ua/ua/n145535-ekzyt-poly-vyboriv-meriv-12-mist-ogolosyv-kanal-ukrayina-24.html

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Екзит-поли місцевих виборів у 12 містах оголосив канал «Україна 24» відразу по закінченню голосування.

В ефірі телеканалу «Україна 24» після закриття виборчих дільниць о 20.00 ведучий оприлюднив результати опитування виборців після виходу із дільниці у таких містах: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг, Чернівці, Ужгород, Миколаїв, Вінниця, Черкаси.

У Києві екзит-пол засвідчує лідерство Віталія Кличка — 45,92%. У столиці ймовірний другий тур, причому суперником Кличка може стати Олександр Попов з ОПЗЖ (9,62%).

У Харкові перемагає у першому турі Геннадій Кернес (57,9%). Другий — Олександр Фельдман з ОПЗЖ.

В Одесі, найімовірніше, буде другий тур, у який виходять Геннадій Труханов (34,40%) та представник ОПЗЖ Микола Скорик (17,93%).

Канал «Україна 24» опитав 39 тис. громадян. Для цих екзит-полів понад 1,5 тис. інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях, а 70 операторів call-центру протягом дня приймали дані від соціологів. Гранична похибка вибірки — 1,9%.