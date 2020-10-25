Екзит-пол з’ясував ставлення виборців до опитування Зеленського

https://racurs.ua/ua/n145537-ekzyt-pol-z-yasuvav-stavlennya-vyborciv-do-opytuvannya-zelenskogo.html

Ракурс

Екзит-пол соціологічної групи «Рейтинг» з’ясував ставлення виборців до опитування президента Володимира Зеленського.

Соціологи назвали свою роботу щодо опитування «електорально-поведінковим дослідженням ставлення до місцевих виборів та всеукраїнського опитування президента, відповідей на п’ять питань президента».

67% виборців брали участь в опитуванні Зеленського, 33% — не відповідали на запитання. Найменше брали участь в опитування виборці «Євросолідарності», ОПЗЖ, «Партії Шарія» та «Голосу».

Відповіді на п’ять запитань Зеленського серед тих, хто взяв участь в опитуванні:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

81% за, 16% проти;

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

45% за та 45% проти, 10% не визначилися;

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

95% за та 4% проти;

Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих?

70% за та 24% проти, 6% не визначилися;

Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

78% за, 10% проти, 12% не визначилися.

«Рейтинг» проводив комбіноване дослідження на замовлення телеканалу «Україна». Воно включало опитування респондентів, які проголосували, на виході зі 140 виборчих дільниць. Крім того, соціологи опитали людей, які не голосували на виборах.

Загалом «Рейтинг» працював на 400 виборчих дільницях, екзит-полами і опитуваннями планувалося охопити 20−22 тис. респондентів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцеві вибори 2020 закінчилися й соціологи почали оголошувати результати екзит-полів у частині міст України. Наразі відомі результати опитування виборців після виходу із дільниці у таких містах: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг, Чернівці, Ужгород, Миколаїв, Вінниця, Черкаси.