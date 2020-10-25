Экзит-пол выяснил отношение избирателей к опросу Зеленского

https://racurs.ua/n145537-ekzit-pol-vyyasnil-otnoshenie-izbirateley-k-oprosu-zelenskogo.html

Ракурс

Экзит-пол социологической группы «Рейтинг» выяснил отношение избирателей к опросу президента Владимира Зеленского.

Социологи назвали свою работу по поводу опроса «электорально-поведенческим исследованием отношения к местным выборам и всеукраинскому опросу президента, ответов на п’ять вопросов президента».

67% избирателей приняли участие в опросе Зеленского, 33% — не отвечали на вопросы. Меньше всего участвовали в опросе избиратели «Евросолидарности», ОПЗЖ, «Партии Шария» и «Голоса».

Опрос проводился на 69% участков, еще на 31% участков интервьюеры отсутствовали. В опросе планировали участвовать 67% избирателей, 33% выступили против.

Ответы на пять вопросов Зеленского среди тех, кто принял участие в опросе:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

81% за, 16% против;

Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

45% за и 45% против, 10% не определились;

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

95% за и 4% против;

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелобольных?

70% за и 24% против 6% не определились;

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

78% за, 10% против, 12% не определились.

«Рейтинг» проводил комбинированное исследование по заказу телеканала «Украина». Оно включало опрос респондентов, проголосовавших на выходе из 140 избирательных участков. Кроме того, социологи опросили людей, которые не голосовали на выборах.

В общем «Рейтинг» работал на 400 избирательных участках, экзит-полами и опросам планировалось охватить 20−22 тыс. респондентов.