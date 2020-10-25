Как мухлевали на местных выборах

Местные выборы. Фото: ZIK

https://racurs.ua/n145567-kak-muhlevali-na-mestnyh-vyborah.html

Ракурс

Местные выборы-2020 состоялись сегодня, 25 октября. Во время избирательного процесса наблюдатели Комитета избирателей Украины фиксировали попытки фальсификации и попытки повлиять на результаты волеизъявления граждан.

В частности, факты попыток фальсификаций в день голосования зафиксировали в психоинтернате Каменского района Днепровщины на избирательном участке № 121789. Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

Сообщается, что во время голосования на УИК выявили факт принуждения к голосованию медицинским работником. Имеющиеся свидетельства избирателей указывают на то, что медицинский работник забирал бюллетени у избирателей и опускал их в ящик.

В свою очередь на Закарпатье в Виноградовском гериатрическом пансионате, где расположен участок № 210130, зафиксировали попытку влияния на результаты волеизъявления граждан.

В день голосования КИУ зафиксировал раздачу так называемых листовок-памяток с признаками агитационных. На них были четко указаны отметки за определенные политические партии и номера кандидатов, за которых нужно было проголосовать избирателям.

Черниговская область, в частности, Михайло-Коцюбинская ОТГ, отличилась попытками манипулировать голосами пожилых избирателей при голосовании. Во время передачи бюллетеней один из членов УИК постоянно указывал пальцем на квадрат возле фамилии одного и того же кандидата.

В Черкасской области похитили более 100 бюллетеней на выборах депутатов Черкасского районного совета на участке № 711058, что может свидетельствовать о попытке фальсифицировать выборы. Члены УИК и наблюдатели вызвали полицию.

В Донецкой области, городе Дружковка, избиратель получил бюллетени с незаконной отметкой на них. Бюллетень был заменен, на место происшествия прибыла полиция.

Напомним, ранее мы сообщали, что местные выборы в Украине, которые проходят 25 октября, сопровождаются низкой явкой. По состоянию на 16.00 она составила всего 27%. Погрешность исследования явки не превышает 0,84%.