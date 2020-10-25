Як махлювали на місцевих виборах

Місцеві вибори. Фото: ZIK

https://racurs.ua/ua/n145567-yak-mahluvaly-na-miscevyh-vyborah.html

Ракурс

Місцеві вибори-2020 відбулися сьогодні, 25 жовтня. Під час виборчого процесу спостерігачі Комітету виборців України фіксували спроби фальсифікації та намагання вплинути на результати волевиявлення громадян.

Зокрема, факти спроб фальсифікацій у день голосування зафіксували у психоінтернаті Кам’янського району Дніпровщини на виборчій дільниці № 121789. Про це повідомляє прес-служба КВУ.

Повідомляється, що під час голосування на ДВК виявили факт примушення до голосування медичним працівником. Наявні свідчення виборців вказують на те, що медичний працівник забирав бюлетені у виборців та опускав їх у скриньку.

Натомість на Закарпатті у Виноградівському геріатричному пансіонаті, де розташована дільниця № 210130, зафіксували спробу впливу на результати волевиявлення громадян.

У день голосування КВУ зафіксував роздачу так званих листівок-пам'яток з ознаками агітаційних. На них було чітко вказано позначки за певні політичні партії та номери кандидатів, за яких потрібно було проголосувати виборцям.

Чернігівська область, зокрема, Михайло-Коцюбинська ОТГ, відрізнилася спробами маніпулювати голосами літніх виборців при голосуванні. Під час передачі бюлетенів один з членів ДВК постійно вказував пальцем на квадрат біля прізвища одного й того ж кандидата.

У Черкаській області викрали понад 100 бюлетенів на виборах депутатів Черкаської районної ради на дільниці № 711058, що може свідчити про спробу фальсифікувати вибори. Члени ДВК та спостерігачі викликали поліцію.

У Донецькій області, місті Дружківка, виборець отримав бюлетені із незаконною відміткою на них. Бюлетень було замінено, на місце події прибула поліція.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцеві вибори в Україні, які проходять 25 жовтня, супроводжуються низькою явкою. Станом на 16.00 вона склала усього 27%. Похибка дослідження явки не перевищує 0,84%.