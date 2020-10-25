Екзит-поли місцевих виборів оголошують соціологи, фото — ЦВК

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Ракурс

Місцеві вибори 2020 закінчилися й соціологи почали оголошувати результати екзит-полів у частині міст України.

Цього року їх провели агенція «Рейтинг» та канал «Україна 24».

Канал «Україна 24» оприлюднює результати опитування виборців після виходу із дільниці у таких містах: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг, Чернівці, Ужгород, Миколаїв, Вінниця, Черкаси.

Екзит-пол соціологічної групи «Рейтинг» з’ясував ставлення виборців до опитування президента Володимира Зеленського.

Соціологи назвали свою роботу щодо опитування «електорально-поведінковим дослідженням ставлення до місцевих виборів та всеукраїнського опитування президента, відповідей на п’ять питань президента».