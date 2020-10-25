Экзит-полы местных выборов объявляют социологи, фото — ЦИК

https://racurs.ua/n145566-ekzit-poly-mestnyh-vyborov-obyavlyaut-sociologi-translyaciya.html

Ракурс

Местные выборы 2020 закончились и социологи начали объявлять результаты экзит-полов в части городов Украины.

В этом году их провели агентство «Рейтинг» и канал «Украина 24».

Канал «Украина 24» публикует результаты опроса избирателей после выхода из участка в таких городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Винница, Черкассы.

Экзит-пол социологической группы «Рейтинг» выяснил отношение избирателей к опросу президента Владимира Зеленского.

Социологи назвали свою работу по опроса «электорально-поведенческим исследованием отношение к местным выборам и всеукраинского опроса президента, ответов на пять вопросов президента».