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Ракурс
Экзит-полы местных выборов объявляют социологи, фото — ЦИК

Экзит-полы местных выборов объявляют социологи (ТРАНСЛЯЦИЯ)

25 окт 2020, 19:56
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Местные выборы 2020 закончились и социологи начали объявлять результаты экзит-полов в части городов Украины.

В этом году их провели агентство «Рейтинг» и канал «Украина 24».

Канал «Украина 24» публикует результаты опроса избирателей после выхода из участка в таких городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Винница, Черкассы.

Экзит-пол социологической группы «Рейтинг» выяснил отношение избирателей к опросу президента Владимира Зеленского.


Социологи назвали свою работу по опроса «электорально-поведенческим исследованием отношение к местным выборам и всеукраинского опроса президента, ответов на пять вопросов президента».

Источник: Ракурс


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