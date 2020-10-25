Экзит-полы выборов мэров 12 городов объявил канал «Украина 24»

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Ракурс

Экзит-полы местных выборов в 12 городах объявил канал «Украина 24» сразу по окончании голосования.

В эфире телеканала «Украина 24» после закрытия избирательных участков в 20.00 ведущий обнародовал результаты опроса избирателей после выхода с участка в таких городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Винница, Черкассы.

В Киеве экзит-пол свидетельствует лидерство Виталия Кличко — 45,92%. В столице вероятен второй тур, причем соперником Кличко может стать Александр Попов из ОПЗЖ (9,62%).

В Харькове побеждает в первом туре Геннадий Кернес (57,9%). Второй — Александр Фельдман из ОПЗЖ.

В Одессе, вероятнее всего, будет второй тур, в который выходят Геннадий Труханов (34,40%) и представитель ОПЗЖ Николай Скорик (17,93%).

Ранее сообщалось, что канал «Украина 24» намеревался опросить от 40 до 60 тыс. украинцев по всей стране. Для этих экзит-полов более 1,5 тыс. интервьюеров работали на 554 избирательных участках, а 70 операторов call-центра в течение дня принимали данные от социологов. Предельная ошибка выборки ожидалась в пределах 1,6%.