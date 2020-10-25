Екзит-пол на виборах мера Києві прокоментували Кличко, Попов, Верещук і Притула, фото — ФБ В.Кличка

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Екзит-пол на виборах мера Києва прокоментували лідери перегонів — чинний мер Віталій Кличко, представник ОПЗЖ Олександр Попов, Ірина Верещук із партії влади «Слуга народу» та Сергій Притула з «Голосу».

Пять років тому кияни обрали мене в першому турі. Тоді я отримав трохи більше 40%. Всі розуміють, що бути при владі і збільшити підтримку людей — це важливо. Ці люди, які проголосували за мене, вони дають аванс і оцінюють позитивно дії влади. До влади завжди великі вимоги, думаю, що це непоганий результат, — сказав Кличко.

Він заявив, що хотів би перемогти у першому турі, але якщо буде другий тур, то продовжить переконувати людей.

Кандидат на посаду міського голови Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук все ж очікує, що вийде в другий тур виборів. За її словами, остаточні результати голосування відрізнятимуться від проміжних екзит-полів. Про це Ірина Верещук сказала під час прес-конференції в СН.

Проте навіть якщо цього не станеться — продовжить працювати заради добробуту киян разом із командою СН у Київраді.

Не дамо забудовникам знищувати Київ, далі продовжувати свої схеми та розкрадання. Я буду працювати для киян незалежно від результату цих виборів. Все лише починається, — заявила Верещук.

Кандидат на посаду мера Києва від ОПЗЖ Олександр Попов заявив на брифінгу після оголошення результатів екзит-полів, що буде боротися далі, а «сьогоднішні результати — це тільки початок».

Попов, який керував Києвом у часи президенства Януковича, вважає, що ключовою буде явка у другому турі.

Якщо на другий тур прийде значна кількість виборців, більше, ніж сьогодні, то результат буде зовсім іншим. Тому у нас все попереду, — сказав Попов на брифінгу у своїй партії.

Сергій Притула від «Голосу» розповів в ефірі каналу, що поки засмучуватися поки не варто, оскільки більшість кандидатів, які йдуть за Кличком, розташовані в межах статистичної похибки, тому «все можливо». Крім того, «Голос» потрапляє в міську раду столиці.

Притула заявив, що результати екзит-полів «не стануть перепоною для моєї подальшої політичної діяльності».

Нагадаємо, що екзит-поли у Києві засвідчили, що у Кличка 47,8% підтримки в першому турі, Попова — 8,6%, Притули — 8,3%, Верещук — 8,0% (група «Рейтинг»). Опитування на виході з дільниць від каналу «Україна 24» показало такі рівні підтримки кандидатів: